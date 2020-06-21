Mucur yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı Sivas’ta otomobil ile mucur yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Sivas’ta otomobil ile mucur yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 19.30 sıralarında Sivas Kayseri karayolu Kayseri Caddesi üniversite kavşakta meydana geldi. M.R.O yönetimindeki 58 BP 667 plakalı otomobil ile V.T. idaresindeki 34 EA 9658 plakalı mucur yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmasının etkisi ile mucur yüklü kamyon devrildi. Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kente bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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