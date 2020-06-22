Şarkışla ilçesinde aday öğretmenler göreve başladı Sivas’ın Şarkışla ilçesine atanan 25 aday öğretmen sözleşme imzalayarak göreve başladı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesine atanan 25 aday öğretmen sözleşme imzalayarak göreve başladı.
Geçtiğimiz aylarda Şarkışla ilçesine atanan 11 farklı branşta 25 aday öğretmen, sözleşme imzalayarak görevine başladı. Öğretmen adaylarına ilçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, başarılar dileyerek hediye taktim etti.
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