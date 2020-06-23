Sulama borusu patladı, üç ev sular altında kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Hafik ilçesinde patlayan sulama borusu 3 ev ve 20 dönüm ekili alanı sular altında bıraktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hafik ilçesi Çay Mahallesinde meydana geldi. Yerleşim yerlerinin arasından, yer altında geçen sulama borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Borudan fışkıran tonlarca su 3 ev iki ahır ve 20 dönüm ekili alanı sular altında bıraktı. Ekili tarım arazileri sular altında kalan çiftçiler zararların büyük olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.