Sivas'ta 2 kilo 676 gram esrar ele geçirildi Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kilo 676 gram esrar ele geçirildi

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Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kilo 676 gram esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 322 Haziran tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 19 olaya müdahale etti. Operasyonlarda 2 kilo 676 gram esrar, 300 paket gümrük kaçağı sigara, 6 uyuşturucu hap ve 1 gram metamfetamin jandarma ekiplerince ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 26 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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