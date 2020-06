Trafik kazası 1 ölü, 3 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas Malatya karayolu Gürün ilçe sınırlarında meydana geldi. Kazada, Kangal’dan Gürün istikametine gitmekte olan M.Y. (49) yönetimindeki 06 MBM 696 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Takla atarak şarampole uçan araç hurdaya döndü. Araçta bulunan Mustafa Yapıcı (90) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü M.Y, araçta bulunan E.Y (20) ve M.Y (72) ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Gürün devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

