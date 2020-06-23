Su borusu patladı, arazi ve evlerin bahçelerini su bastı

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<br>Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Hafik ilçesinde, su borusunun patlaması nedeniyle bazı evlerin bahçeleri ve tarım arazileri, sular altında kaldı.<br>Olay, ilçe merkezindeki Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne ait ana hat su borusunda gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla su borusundan akan tonlarca su, çevredeki evlerin bahçelerini ve tarım arazilerini sular altında bıraktı. Su basan tarım arazilerinde hasar oluştu. Bölgede yaşayanlar, suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Arızanın giderilmesi için ekipler, çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT<br>2020-06-23 16:51:06<br>

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