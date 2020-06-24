Sivasspor’da Yasin Öztekin şoku!

DG Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, sakatlığından dolayı 12 hafta forma giyemeyeceğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor’da forma giyen başarılı oyuncu Yasin Öztekin, talihsiz bir sakatlık geçirdi. Kaburgasında kırık olduğu anlaşılan Öztekin, tedavi için İzmir’e gitti. Sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili bilgi veren 33 yaşındaki futbolcu "Geçmiş olsun mesajları yazan taraftarlarımıza arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Göğsümde ufak kırık var. Takımımı yalnız bırakmak istemezdim. 12 hafta sonra sahalarda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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