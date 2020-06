Madımak olayları anmasına koronavirüs salgını nedeniyle 100 katılacak

<br>Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Madımak olaylarının her yıl düzenlenen anma törenine, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sınırlandırma getirildi. Vali Salih Ayhan, belirlenecek alan ve güzergahta sosyal mesafeye uymak ve maske takmak şartıyla 100 kişilik bir grubun yürüyeceğini, ayrıca düzenlenmek istenilen etkinliklere ise izin verilmeyeceğini bildirdi. Yürüyüşe il dışından katılımcı kabul edilmeyecek.<br>İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26'ncı maddesi doğrultusunda, olağanüstü toplandı. Toplantıda, '2 Temmuz 1993 Madımak Olaylarını Anma Etkinlikleri'ne koronavirüs salgını nedeniyle sınırlandırma getirildi. Kurul, her yıl gerçekleştirilen anma yürüyüşünün bu yıl, 100 kişinin katılımıyla yapılmasına izin verdi. <br>İçişleri Bakanlığı'nın tedbirleri kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerilerini dikkate aldıklarını ifade eden Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının, bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Koronavirüs (covıd-19) salgınından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek amacıyla, 5361 Sayılı ve 16.03.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü genelgesi kapsamında belirtilen konular gündemde görüşülerek, karara bağlanmıştır" dedi.<br>Kurulun aldığı kararların toplum sağlığını yakından ilgilendirdiğini kaydeden Vali Ayhan, sivil toplum kuruluşlarının eğitim ve etkinlikleri dahil olmak üzere her türlü toplantı ile faaliyetlerin mart ayında alınan kararla ertelendiğini ve sürecin devam ettiğini hatırlattı. Bu kapsamda, '2 Temmuz 1993 Madımak Olaylarını Anma Etkinlikleri'nde izlenecek yol haritasının belirlendiğini vurgulayan Vali Salih Ayhan, sosyal izolasyon, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularındaki direktiflere bağlı kalınarak, kamu sağlığı riske edilmeden, İçişleri Bakanlığı'nın ilgi talimatları doğrultusunda etkinliklere izin verileceğini söyledi. <br>ETKİNLİĞE KATILACAKLARI DÜZENLEME KURULU BELİRLEYECEK<br> '2 Temmuz 1993 Madımak Olaylarını Anma Etkinlikleri'nde bu yıl, sosyal mesafe kuralına uygunluğunun sağlanması amacıyla, bazı kriterler belirlendiğini vurgulayan Vali Ayhan, "Olaylarda mağdur olan veya vefat eden vatandaşlarımızın birinci derece yakınları, geçmiş yıllarda düzenleme komitesinde görev alanlar, siyasi parti il başkanı veya temsilcileri, düzenleme kurulunca belirlenecek isimleri, valilik makamına bildirecekler. İdarece izin verilen etkinlik alanında, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla, düzenleme kurulu tarafından gerekli yasal işaretlemeler yapılacak. Etkinliğe katılmasına izin verilen 100 kişinin uzaktan ateş ölçer veya termal kameralar ile ateş ölçümleri yapılacak. Etkinlikte sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarına uyulacak ve takibi yapılacak" dedi.<br>İL DIŞINDAN KATILIMCI KABUL EDİLMEYECEK<br>Sivas'ın koronavirüs ile mücadelede başarılı bir sınav verdiğini hatırlatan Vali Salih Ayhan, "Söz konusu etkinliklere il dışından hiçbir şekilde katılımcının davet edilmemesi ve etkinliklerin pandemi koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilmesini istiyoruz. İsim listesinde belirtilen kişilerin dışında hiç kimsenin katılmamasına dikkat edeceğiz. Etkinlik, Bilim ve Kültür Merkezi önündeki alan ile sınırlı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı'nın pandemiye yönelik direktifleri doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığı talimatları ile '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun amir hükümleri çerçevesinde yerine getirilecek" ifadelerini kullandı. <br>ETKİNLİK, İZİN VERİLEN BÖLGELERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK<br>İzin verilen yer dışında toplanma, yürüyüş ve miting şeklindeki etkinliklere izin verilmeyeceğini dile getiren Vali Ayhan, "İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu pandemi ve bulaş riskinin artmasına yönelik tedbirlere uyulmadığının tespiti halinde, başta düzenleme kurulu olmak üzere tüm katılımcılar ses yükselten cihaz ile iki kez ikaz edilecek. Uyarılara riayet edilmemesi halinde durum bir tutanakla tespit edilecek, yetkili kolluk amiriyle düzenleme kurulu başkanına tebliğ edilecektir. İkazlara riayet edilmemesi halinde etkinlik sona erdirilecek ve ikazlara riayet etmeyenler ile düzenleme kurulu üyelerine Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282´nci maddesi gereğince idari yaptırım cezası uygulanacaktır" diye konuştu.<br>KURALLARA UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK<br>Alınan karara göre, yürüyüşte, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun pandemiye yönelik kararlarını denetlemek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü'nden uzman personeller görevlendirilecek. '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' ile bağlı mevzuatına uygun olmak kaydıyla, etkinliğin sonlanmasına kadar geçecek süreçte, düzenleme kurulunun yasal sorumluluğu devam edecek. Etkinlikte bulaş riskinin önlenmesine yönelik tüm tedbirlerin de alınmasının sorumluluğu düzenleme kuruluna ait olacak. Alınan kararlara uyulmaması halinde Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3150 TL ceza uygulanacak. Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince 392 TL para cezası, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı TCK 195'inci maddesi gereğince, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası da uygulanabilecek.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-06-24 15:14:15<br>

