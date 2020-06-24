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Sivas olaylarının yıl dönümü 100 kişi ile anılacak Sivas Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, 2 Temmuz Sivas Olaylarının 27. yıl dönümü anmasının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 100 kişi ile gerçekleştirilmesine izin verdi

İHA

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında toplanarak çeşitli kararlara imza attı. Kurul, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. Maddesi gereğince olağanüstü toplanarak 2 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan anma etkinlikleri için en çok 100 kişinin kurallara uyarak yürümesine izin verdi.

Sivas olaylarının yıl dönümü 100 kişi ile anılacak Sivas Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, 2 Temmuz Sivas Olaylarının 27. yıl dönümü anmasının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 100 kişi ile gerçekleştirilmesine izin verdi

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında toplanarak çeşitli kararlara imza attı. Kurul, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesi gereğince olağanüstü toplanarak 2 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan anma etkinlikleri için en çok 100 kişinin kurallara uyarak yürümesine izin verdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının, bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Korona virüs (Kovid19) salgınından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek amacıyla, 5361 sayılı ve 16 Mart 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü genelgesi kapsamında belirtilen konular gündemde görüşülerek karara bağlanmıştır” dedi.
Ayhan, sivil toplum kuruluşlarının eğitim ve etkinlikleri dâhil olmak üzere, üyelerini toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerin mart ayında alınan kararla ertelendiğini ve sürecin devam ettiğini hatırlatarak, bu kapsamda Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde düzenlenen ‘2 Temmuz 1993 Madımak Olaylarını Anma Etkinlikleri’nde izlenecek yol haritasının belirlendiğini vurguladı. Vali Salih Ayhan, Dünya Sağlık Örgütünce Pandemi olarak nitelendirilen Kovid19 salgınıyla mücadeleye yönelik alınan ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca teyit ve tavsiye edilen sosyal izolasyon, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularındaki direktiflere bağlı kalınarak kamu sağlığının riske edilmemesi ve İçişleri Bakanlığı’nın ilgi talimatları doğrultusunda etkinliklere izin verileceğini söyledi.

Etkinliğe katılacakları Düzenleme Kurulu belirleyecek
Vali Ayhan, etkinliğe katılacak 100 kişinin düzenleme kurulu tarafından belirleneceğinin altını çizerek, “Olaylarda mağdur olan veya vefat eden vatandaşlarımızın birinci derece yakınları, geçmiş yıllarda düzenleme komitesinde görev alanlar, siyasi parti il başkanı veya temsilcileri, düzenleme kurulunca belirlenecek isimleri, Valilik Makamına bildirecekler. İdarece izin verilen etkinlik alanında sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla, düzenleme kurulu tarafından gerekli yasal işaretlemeler yapılacak. Etkinliğe katılmasına izin verilen 100 kişinin uzaktan ateş ölçer veya termal kameralar ile ateş ölçümleri yapılacak. Etkinlikte sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarına uyulacak ve takibi yapılacak” dedi.

Etkinliğe il dışından katılımcı kabul edilmeyecek
Etkinliğe il dışından katılımcı kabul edilmeyeceğini kaydeden Ayhan, “Söz konusu etkinliklere il dışından hiçbir şekilde katılımcının davet edilmemesi ve etkinliklerin Pandemi koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilmesini istiyoruz. İsim listesinde belirtilen kişilerin dışında hiç kimsenin katılmamasına dikkat edeceğiz. Etkinlik, Bilim ve Kültür Merkezi önündeki alan ile sınırlı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığının Pandemiye yönelik direktifleri doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığı talimatları ile ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun amir hükümleri çerçevesinde yerine getirilecek” dedi.

Etkinlik, izin verilen bölgelerde gerçekleştirilecek
İzin verilen yer dışında toplanma, yürüyüş ve miting şeklindeki etkinliklere izin verilmeyeceğini dile getiren Vali Ayhan, “İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu Pandemi ve bulaş riskinin artmasına yönelik tedbirlere uyulmadığının tespiti halinde, başta düzenleme kurulu olmak üzere tüm katılımcılar ses yükselten cihaz ile iki kez ikaz edilecek. Uyarılara riayet edilmemesi halinde durum bir tutanakla tespit edilecek, yetkili kolluk amiriyle düzenleme kurulu başkanına tebliğ edilecektir. İkazlara riayet edilmemesi halinde etkinlik sona erdirilecek ve ikazlara riayet etmeyenler ile düzenleme kurulu üyelerine Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince idari yaptırım cezası uygulanacaktır” şeklinde konuştu.

Kurallara riayet etmeyenlere cezai müeyyide uygulanacak
Ayrıca Pandemi Kurulu kararlarına göre, söz konusu etkinlik için İl Hıfzısıhha Kurulu’nun Pandemiye yönelik kararlarını denetlemek amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğünden uzman personeller görevlendirilecek. ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ ve bağlı mevzuatına uygun olmak kaydıyla, etkinliğin sonlanmasına kadar geçecek süreçte düzenleme kurulunun yasal sorumluluğu devam edecek. Etkinlikte bulaş riskinin önlenmesine yönelik tüm tedbirlerin de alınmasının sorumluluğu düzenleme kuruluna ait olacak. Alınan kararlara uyulmaması halinde Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası uygulanacak. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL para cezası, Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası da uygulanabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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