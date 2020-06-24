Pandemi kurulundan Şarkışla tedbirleri Covid-19 vakalarının tırmandığı Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışlar kontrol altına alınıyor

Sivas Valisi Salih Ayhan Başkanlığında toplanan İl Pardemi Kurulu, Covid19 vakalarının tırmanışa geçtiği Şarkışla ilçesi için ek tedbirler aldı.

Vali Salih Ayhan başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulunun gündem maddeleri arasında son günlerde Covid19 vakalarının tırmanışa geçtiği Şarkışla ilçesi vardı. Şarkışla ilçesi ile ilgili özel tedbirlerin karara bağlandığı toplantıda Şarkışla’da görülen vakaların Ankara ve Kayseri kaynaklı olduğu belirtildi. Vali Ayhan ilçede sıkı tedbirler uygulanacağını belirterek, “Canlı Hayvan Pazarı hakkında ileriki günlerde kararımızı vereceğiz. Özellikle ilçemize Kayseri tarafından gelen vatandaşımız çok oluyor. Bu nedenle ilçe girişlerinde 24 saat esaslı olmak üzere tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alacağız. Gelen ve giden vatandaşlarımızın giriş ve çıkışlarını kayıt altına almaya devam edeceğiz. İlçe girişlerinde araç kontrollerinin yapılması, vatandaşların ateşinin ölçülmesi, evde kontrol sürelerinin sıkı takibi, taahhütlerin imzalatılması uygulamasını yeniden hayata geçireceğiz. İlçe merkezinde maske kullanımı ile ilgili denetimleri sıkılaştıracağız. İlçelerimizde kamusal hizmet veren tüm resmi ve özel kuruluşlara girişlerde; vatandaşların ateşinin ölçülmesi, el dezenfektanı kullanılması, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske olmadan vatandaşların içeri alınmamasını sağlayacağız. 14 gün evde karantinada tutulanların kolluk kuvvetlerince ikametgâhlarında kontrollerinin yapılmasını sağlayacağız” diye konuştu.



Toplu organizasyonlara müsaade edilmeyecek

İl dışından gelenler ve toplu organizasyonlar ile ilgili de önemli kararlar aldıklarını vurgulayan Vali Salih Ayhan, “Köy muhtarlarınca il dışından köye gelenlerin 14 gün boyunca ikametgâhlarında kalmaları konusunda bilgilendirilmeleri ve vatandaşların bilgilerinin jandarmaya iletilmesi konusunda gerekli tedbirler alınacak. İlçelerimizde, beldelerimizde ve köylerimizde vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya gelmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Taziye ziyareti, asker uğurlama, toplu yemek, söz, nişan, düğün vb. organizasyonlara kesinlikle izin verilmeyecek. Bugüne kadar aldığımız tedbirlerle ilimizde Covid19 ile mücadelemizi başarılı şekilde sürdürdük. Halkımızın sağlığını korumak için bundan sonraki süreçte de alacağımız ilave tedbirlerle çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.



Maske denetimlerinde 74 vatandaşa ceza kesildi

Riskin devam edeceği gerçeğinin asla unutulmamasını isteyen Vali Ayhan, “Son vakayı en kısa zamanda görmek, tedbirlere uyumla mümkündür. Ancak ilimizde maske zorunluluğuna uymayan vatandaşlarımız oldu. Denetimlerde 74 vatandaşımıza maske takmadığından dolayı ceza uyguladık. Başta aldığımız tedbirlere uyan vatandaşlarımız olmak üzere, sürece katkı sağlayanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Tedbir tamsa, korkuya mahal yoktur” ifadelerini kullandı.



YKS için tüm tedbirler alındı

Sivas’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) hafta sonu yapılacağını da hatırlatan Ayhan, “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak. YKS için gerekli önlemler alındı. Öğrencilerimizin de maskesiz sokağa çıkmalarını istemiyoruz. Sosyal mesafe, hijyen ve maske bu süreçte olmazsa olmaz üçlü koruma kalkanımız. Bulaş riskine karşı tüm vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyor, öğrencilerimize de bu sınavda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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