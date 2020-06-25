Kerkenezler sağlığına kavuşturuldu Sivas’ta yaralı halde bulunan 3 kerkenez kuşu tedavilerinin yapılmasının ardından doğaya bırakıldı

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Sivas’ta yaralı halde bulunan 3 kerkenez kuşu tedavilerinin yapılmasının ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı halde bulunan 3 kerkenez kuşu tedavi altına alınmıştı. Yaralı kuşlar, ekiplerin çabaları sonrası sağlıklarına kavuştu. Kuşlar, bakım ve tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

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