Valilikten toplu organizasyon uyarısı Sivas Valiliği Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara toplu organizasyonlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbiri uyarısında bulundu

Sivas Valiliği Covid19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara toplu organizasyonlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbiri uyarısında bulundu.
Sivas Valiliği sosyal medya paylaşımıyla vatandaşlara toplu organizasyon uyarısında bulundu. Uyarıda, vatandaşların toplu organizasyonlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine önem göstermesine dikkat çekildi.
Konuyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında, “Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında; Sivas genelinde toplu olarak gerçekleştirilen;düğün, nişan, ziyaret, yemek, cenaze, piknik gibi organizasyonlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uygun olarak düzenlenmesi şarttır. Lütfen kurallara riayet edelim“ ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.