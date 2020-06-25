Yeni atanan öğretmenler uzaktan toplandı Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, ataması yapılarak ilk kez göreve başlayacak olan öğretmenlerle interaktif toplantı yaptı

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, ataması yapılarak ilk kez göreve başlayacak olan öğretmenlerle interaktif toplantı yaptı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesine atanan ve göreve ilk kez başlayacak olan öğretmenler, Covid10 tedbirleri kapsamında ilk toplantılarını internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirdiler. Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, ilçelerinde mesleğe yeni başlayacak öğretmenleri interaktif olarak bir araya toplayıp, İlçede ki sosyal ekonomik ve kültürel hayat, akademik durum, eğitim öğretim faaliyetleri, yürütülmekte olan projeler konularda bilgilendirme yaptı. Yeni öğretmenlerin sorularını yanıtladı.

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