Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini astı

<br>Mert Taha VAROLArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta İbrahim K. (32), Kızılırmak kenarında ağaca kendisini iple asarak yaşamına son verdi. <br>Olay, saat 16.30 sıralarında SivasKayseri yolu Kayseri Caddesi'nde Kızılırmak köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan İbrahim K., Kızılırmak kenarında kendisini iple ağaca astı. Ağaca asılı İbrahim K.'yi görenler durumu çevredekilere bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İbrahim K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Mert Taha VAROL-Arife Defne ARSLAN<br>2020-06-25 18:33:07<br>
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