Sivasspor’dan Beşiktaş’a 'geçmiş olsun' mesajı

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DG Sivasspor Kulübü, 2 oyuncusunda yeni tip korona virüs tespit edilen Beşiktaş Kulübü için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid19 testi pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

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