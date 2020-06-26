Trafik Kazası 2 Yaralı

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Sivas’ın Gemerek İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza SivasKayseri karayolu üzerinde yaşandı. Kazada 58 AAL 159 plakalı çekici ile Ü. E. (55) yönetimindeki 38 UY 336 plakalı otomobilin Gemerek ilçe geçişinde çarpıştı.Otomobilde bulunan araç sürücüsü Ü.E. ve G.E.(57) yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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