Sivas’ta spor medyası korona virüs testinden geçti

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak olan DG Sivasspor Kayserispor mücadelesini takip edecek basın mensuplarına korona virüs testi yapıldı.

Korona virüs nedeniyle liglere verilen aranın ardından futbol maçlarının yeniden başlamasıyla birlikte, karşılaşmalarda görev yapacak kişilere yönelik test uygulamaları devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi’nde pazar günü oynanacak Sivasspor Kayserispor karşılaşmasında görevli foto muhabiri, muhabir ve TSYD görevlileri, Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği ekipler tarafından testten geçti.

Hijyen şartları altında uygulanan testlerde, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan ise oynanacak her karşılaşma öncesinde maçta görev alacak gazetecilerin teste tabi tutulacaklarını söyledi.

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