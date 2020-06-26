Sivas Belediyesi, YKS’ye girecek öğrencileri ücretsiz taşıyacak

Sivas Belediyesine bağlı Özel Halk Otobüsleri Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı 2728 Haziran tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek.

Konuyla ilgili Sivas Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, “Toplu taşıma araçları, öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için sınav günleri tam kapasite çalışacak. Bu yıl üniversite sınavına girecek öğrenciler sınav tarihlerinde Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Özel Halk Otobüslerinden ücretsiz yaralanacak. YKS'ye girecek öğrenciler, sınav giriş belgesini göstererek refakatçisiyle birlikte Sivas Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarından 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 08.00 ile 15.00 saatleri arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü ise 08.00 ile 18.30 saatlerini arasında ücretsiz olarak faydalanabilecek” dendi.

Gürültü engellenecek

Öte yandan yapılan açıklamada öğrencilerin rahat bir sınav geçirebilmesi için gürültüye neden olan çalışmaların durdurulacağı belirtilip şunlar kaydedildi. “Gençlerimizin geleceğini etkileyecek bu sınav öncesi Sivas belediyesi tarafından bazı tedbirlerde alındı. 2728 Haziran Cumartesi ve Pazar günü 2 oturum halinde gerçekleştirilecek. YKS öncesinde Sivas Belediyesi şehir genelinde sürdürülen yol, kaldırım, asfalt, altyapı ve çevre çalışmaları durdurulacak. Toplu taşıma araçları sınav öncesi ve sonrasında seferlerine ağırlık vererek devam edecek. Sınav giriş belgelerini gösteren tüm öğrencilerimiz, veliler ve sınav görevlileri toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.