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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

İHA

Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Süper Lig’in 29. hafta maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Sivasspor ile Kayserispor, 28 Haziran Pazar günü 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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