Şarkışla’da Covid-19 denetimleri sürüyor Covid-19 vakalarında artış gözlenen Şarkışla’da dışarıdan ilçeye giren herkesin ateşi ölçülüyor

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Covid19 vakalarında artış gözlenen Şarkışla’da dışarıdan ilçeye giren herkesin ateşi ölçülüyor.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Covid19 vakalarında görülen artış üzerine İl Pandemi kurulunun aldığı ek tedbirler uygulanmaya başlandı. İlçe giriş ve çıkışında oluşturulan kontrol noktalarında ilçeye giriş ve çıkış yapan herkesin ateşi ölçülüyor. Yüksek ateşli kişiler kontrol altına alınarak Covid19 testinden geçiriliyor. Ayrıca ilçeye giriş yapan kişiler kayıt altına alınıyor.

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