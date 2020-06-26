Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması

<br>Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS Valisi Salih Ayhan, 2 Temmuz Madımak Olayları anma programı hakkında bilgi vererek "Tedbirlerimizi gözden geçirdik. Bu süreçte sadece burada vefat eden 37 vatandaşımızın birinci derece yakınlarını kabul edeceğiz. Onlar bizim misafirimiz olacak. Onları ağırlayacağız. Asla yürüyüş olmayacak" dedi. <br>İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar ile Madımak Anma Etkinlikleri'ne koronavirüs salgını nedeniyle sınırlandırma getirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan alınan tedbirler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Vali Ahmet Muammer Bey salonunda düzenlenen basın toplantısına Vali Ayhan'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu katıldı.<br>'BU ACI YÜREĞİMİZDE'<br>Vali Ayhan, "2 Temmuz 1993 yılında ilimizin yaşadığı en büyük badirelerden birisi, malumunuz Madımak Olaylarıdır. 27 yıldır bu acıyı yüreğimizde hissederek bunun artık toplumumuzu birleştiren, bütünleştiren bir ortak acı olması nedeniyle bu sene de farklı bir anma programı idrak edeceğiz. Dönemin şartlarını değerlendirdiğimizde ve düşündüğümüzde ülkemizin birlik ve beraberliğine kastedilen karanlık odakların planlar yaptığı bir yıldı. Bunun da en büyük acısını ilimiz yaşadı. Maalesef o zamandan bu zamana kadar da bu acı yüreğimizdedir. Şer odaklarının bu yaptığı kalleşlik ve kahpe planları ilimizde ayrıştırmayı, bölmeyi değil bütünleştirmeyi, milletimizin daha birlik ve beraber olması hususunu artırarak devam etmiştir" dedi. <br>'HERHANGİ BİR YÜRÜYÜŞ PLANLAMASI YOKTUR'<br>Bu yıl anma etkinliklerine kısıtlamalar getirildiğini aktaran Vali Ayhan, "Geçmiş yıllarda malumunuz ki ilimize birçok yerden misafirler geliyordu. Ortalama 10 bin kişilik bir anma programı oluyordu. Bu sene 16 Mart'tan itibaren birçok kısıtlamalar getirildi. Pandemi sürecinde herkes buna uydu ve hassasiyet gösterdi. Elbette bu acımız bunu yaşayacağız. Bu acılar bizi birleştirecek. Bu pandemi sürecine uygun bir şekilde de yasaklama yapmayacağız, sadece bir kısıtlama şeklinde az bir sayı belirleyerek birlik ve beraberliğe katkı sağlaması için gayret göstereceğiz. Tedbirlerimizi gözden geçirdik. Bu süreçte sadece burada vefat eden 37 vatandaşımızın birinci derece yakınlarını kabul edeceğiz. Onlar bizim misafirimiz olacak. Onları ağırlayacağız. Yine il protokolünden belli kişiler ile geçmiş yıllarda görev alan tertip komitesindeki başkan ve üye şeklinde alacağız. Ayrıca siyasi parti il başkanları ve vekillerimizin katılımıyla bu sene dar bir çerçevede ama geçmişi unutmayacağımız bir anma programı idrak edeceğiz. Gerekli tedbirleri aldık. Hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Herhangi bir yürüyüş planlaması yoktur. Maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları bizim olmazsa olmazımızdır. Asla yürüyüş olmayacak. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit Avcı-Arife Defne ARSLAN<br>2020-06-26 18:32:46<br>

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