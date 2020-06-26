Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması

DHA

Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS Valisi Salih Ayhan, 2 Temmuz Madımak Olayları anma programı hakkında bilgi vererek "Tedbirlerimizi gözden geçirdik. Bu süreçte sadece burada vefat eden 37 vatandaşımızın birinci derece yakınlarını kabul edeceğiz. Onlar bizim misafirimiz olacak. Onları ağırlayacağız. Asla yürüyüş olmayacak" dedi.  İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar ile Madımak Anma Etkinlikleri'ne koronavirüs salgını nedeniyle sınırlandırma getirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan alınan tedbirler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Vali Ahmet Muammer Bey salonunda...

Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması

<br>Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS Valisi Salih Ayhan, 2 Temmuz Madımak Olayları anma programı hakkında bilgi vererek "Tedbirlerimizi gözden geçirdik. Bu süreçte sadece burada vefat eden 37 vatandaşımızın birinci derece yakınlarını kabul edeceğiz. Onlar bizim misafirimiz olacak. Onları ağırlayacağız. Asla yürüyüş olmayacak" dedi. <br>İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar ile Madımak Anma Etkinlikleri'ne koronavirüs salgını nedeniyle sınırlandırma getirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan alınan tedbirler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Vali Ahmet Muammer Bey salonunda düzenlenen basın toplantısına Vali Ayhan'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu katıldı.<br>'BU ACI YÜREĞİMİZDE'<br>Vali Ayhan, "2 Temmuz 1993 yılında ilimizin yaşadığı en büyük badirelerden birisi, malumunuz Madımak Olaylarıdır. 27 yıldır bu acıyı yüreğimizde hissederek bunun artık toplumumuzu birleştiren, bütünleştiren bir ortak acı olması nedeniyle bu sene de farklı bir anma programı idrak edeceğiz. Dönemin şartlarını değerlendirdiğimizde ve düşündüğümüzde ülkemizin birlik ve beraberliğine kastedilen karanlık odakların planlar yaptığı bir yıldı. Bunun da en büyük acısını ilimiz yaşadı. Maalesef o zamandan bu zamana kadar da bu acı yüreğimizdedir. Şer odaklarının bu yaptığı kalleşlik ve kahpe planları ilimizde ayrıştırmayı, bölmeyi değil bütünleştirmeyi, milletimizin daha birlik ve beraber olması hususunu artırarak devam etmiştir" dedi. <br>'HERHANGİ BİR YÜRÜYÜŞ PLANLAMASI YOKTUR'<br>Bu yıl anma etkinliklerine kısıtlamalar getirildiğini aktaran Vali Ayhan, "Geçmiş yıllarda malumunuz ki ilimize birçok yerden misafirler geliyordu. Ortalama 10 bin kişilik bir anma programı oluyordu. Bu sene 16 Mart'tan itibaren birçok kısıtlamalar getirildi. Pandemi sürecinde herkes buna uydu ve hassasiyet gösterdi. Elbette bu acımız bunu yaşayacağız. Bu acılar bizi birleştirecek. Bu pandemi sürecine uygun bir şekilde de yasaklama yapmayacağız, sadece bir kısıtlama şeklinde az bir sayı belirleyerek birlik ve beraberliğe katkı sağlaması için gayret göstereceğiz. Tedbirlerimizi gözden geçirdik. Bu süreçte sadece burada vefat eden 37 vatandaşımızın birinci derece yakınlarını kabul edeceğiz. Onlar bizim misafirimiz olacak. Onları ağırlayacağız. Yine il protokolünden belli kişiler ile geçmiş yıllarda görev alan tertip komitesindeki başkan ve üye şeklinde alacağız. Ayrıca siyasi parti il başkanları ve vekillerimizin katılımıyla bu sene dar bir çerçevede ama geçmişi unutmayacağımız bir anma programı idrak edeceğiz. Gerekli tedbirleri aldık. Hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Herhangi bir yürüyüş planlaması yoktur. Maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları bizim olmazsa olmazımızdır. Asla yürüyüş olmayacak. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit Avcı-Arife Defne ARSLAN<br>2020-06-26 18:32:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2 Temmuz’da yürüyüşe izin verilmeyecek Sivas Valisi Salih Ayhan, Madımak olaylarının 27.yıl anmasının pandemi nedeniyle dar bir çerçevede, birlik ve beraberlik içerisinde düzenleneceğini açıklarken, yürüyüşe kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi
YEREL HABERLER 2 Temmuz’da yürüyüşe izin verilmeyecek Sivas Valisi ...
“Ağır tonajlı araçlar milletin malına zarar veriyor” Kızılkavraz mevkiinde devam eden yol iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, “Ağır tonajlı araçların buradan geçmesi yolun bozulmasına neden oluyor. Tonajlı yük taşıyan araçlar belki bazı şeylerden kazanç sağlıyor olabilirler ama bir gerçek var ki devletin ve milletin malına zarar veriyorlar. Çalışanların tonaj sınırlarına uymalarını rica ediyoruz” dedi.
YEREL HABERLER “Ağır tonajlı araçlar milletin malına zarar ...
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde giriş çıkışlarda kontrol uygulaması
YEREL HABERLER Sivas'ın Şarkışla ilçesinde giriş çıkışlarda kontrol ...
Şarkışla’da Covid-19 denetimleri sürüyor Covid-19 vakalarında artış gözlenen Şarkışla’da dışarıdan ilçeye giren herkesin ateşi ölçülüyor
YEREL HABERLER Şarkışla’da Covid-19 denetimleri sürüyor Covid-19 ...
Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe tercihinde Emre Belözoğlu hayranlığı etkili oldu
YEREL HABERLER Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe tercihinde Emre ...
Sivas’ta sosyal mesafeli 5. cuma namazı Sivas tarihi kent meydanında korona virüs tedbirleri kapsamında 5. cuma namazı sosyal mesafe kuralına göre kılındı Bazı kadınlar da cuma namazını açık alanda kıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta sosyal mesafeli 5. cuma namazı Sivas tarihi ...
Bir gün arayla aynı yerde ikinci kaza: 4 yaralı Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir gün arayla aynı yerde meydana gelen ikinci trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
YEREL HABERLER Bir gün arayla aynı yerde ikinci kaza: 4 ...
Sivasspor zirveye tutunmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Sivasspor zirveye tutunmayı hedefliyor
Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor
Caminin minaresi böyle yıkıldı Sivas’ta yol çalışmaları kapsamında yıkılan caminin kalan minaresi de halat yardımıyla yıkıldı, vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti
YEREL HABERLER Caminin minaresi böyle yıkıldı Sivas’ta yol ...
Sivas Belediyesi, YKS’ye girecek öğrencileri ücretsiz taşıyacak
YEREL HABERLER Sivas Belediyesi, YKS’ye girecek öğrencileri ücretsiz ...
Sivas’ta spor medyası korona virüs testinden geçti
YEREL HABERLER Sivas’ta spor medyası korona virüs testinden geçti
Şarkışla hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kurulan hayvan pazarı, YKS için uygulanacak sokağa çıkma yasağı sebebiyle geçici olarak kapandı
YEREL HABERLER Şarkışla hayvan pazarı geçici olarak ...
Covid-19 bisiklet kullanımını arttırdı Covid-19 salgını dolayısı ile toplu taşıma araçlarından uzak duran Sivaslılar kısa mesafeli ulaşımları için bisikletleri tercih etti
YEREL HABERLER Covid-19 bisiklet kullanımını arttırdı Covid-19 ...
Sivasspor’a 7. kez korona virüs testi yapıldı
YEREL HABERLER Sivasspor’a 7. kez korona virüs testi yapıldı
Kangal köpeği merkezi projesine gönüllülerden destek
YEREL HABERLER Kangal köpeği merkezi projesine gönüllülerden destek
Trafik Kazası 2 Yaralı
YEREL HABERLER Trafik Kazası 2 Yaralı
Sivasspor’dan Beşiktaş’a 'geçmiş olsun' mesajı
YEREL HABERLER Sivasspor’dan Beşiktaş’a 'geçmiş olsun' mesajı
Sivasspor’dan taraftarlara 'korsan ürün' uyarısı!
YEREL HABERLER Sivasspor’dan taraftarlara 'korsan ürün' uyarısı!
Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini astı
YEREL HABERLER Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini astı
Sivas’ta eğitimde güç birliği Sivas’ta faaliyet gösteren iki güçlü eğitim kurumu birlikte hareket etme kararı alarak güçlerini birleştirdi
YEREL HABERLER Sivas’ta eğitimde güç birliği Sivas’ta faaliyet ...
Otomobille, kamyonet çarpıştı: 8 Yaralı Sivas’ın Suşehri ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille, kamyonet çarpıştı: 8 Yaralı Sivas’ın ...
Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını ...
Sivasspor, Kayserispor maçına tam gaz hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Kayserispor maçına tam gaz hazırlanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X