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Unutkan öğrencilerin imdadına polis yetişti YKS sınavına giren öğrenci kimliğini kaldığı pansiyonda unuttu, polisten yardım istedi, hızlı davranan ekipler sınavın başlamasına saniyeler kala kimliğini pansiyondan alıp öğrenciye teslim etti

İHA

YKS sınavına giren öğrenci kimliğini kaldığı pansiyonda unuttu, polisten yardım istedi, hızlı davranan ekipler sınavın başlamasına saniyeler kala kimliğini pansiyondan alıp öğrenciye teslim etti.

Unutkan öğrencilerin imdadına polis yetişti YKS sınavına giren öğrenci kimliğini kaldığı pansiyonda unuttu, polisten yardım istedi, hızlı davranan ekipler sınavın başlamasına saniyeler kala kimliğini pansiyondan alıp öğrenciye teslim etti

YKS sınavına giren öğrenci kimliğini kaldığı pansiyonda unuttu, polisten yardım istedi, hızlı davranan ekipler sınavın başlamasına saniyeler kala kimliğini pansiyondan alıp öğrenciye teslim etti.
Sivas’ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan TYT sorunsuz bir şekilde başladı. Öğrenciler kadar öğrenci velileri de sınav heyecanı yaşadı. Sosyal mesafe kuralına uymaları kaydı ile velilerin okul bahçelerinde beklemelerine izin verildi. Ancak basın mensupları okul bahçelerine alınmadı ve okul bahçelerinde görüntü almalarına izin verilmedi.

Sınava girmek için 900 km yol kat etti, nüfus cüzdanını pansiyonda unuttu
Sınava girmek için geçtiğimiz gün İstanbul’dan Sivas’a gelerek geceyi bir pansiyonda geçiren öğrenci, sınava gireceği Ahmet Ayık Spor Lisesine geldiğinde kimliğini kaldığı pansiyonda unuttuğunu fark etti. Unutkan öğrenci, polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri pansiyondan kimliği alarak sınavın başlamasına dakikalar kala öğrenciye yetiştirmeyi başardı. Kimliğini teslim alan öğrenci, sınav salonuna doğru koşmaya başladı. Öğrencinin sınava yetiştiği öğrenildi. Bir kadın öğrenci ise evde unuttuğu kimliğini getirmek için polis ekiplerinden yardım isteyince unuttuğu kimliği polis ekipleriyle evinden alıp gelerek sınava girdi.

Covid19’lu öğrenciler ambulansla salonlara taşındı
Covid19 testi pozitif çıkan ve bağlı bulundukları ilçelerde tedavi gören bazı öğrenciler sınava giderecekleri okullara ambulanslar ile taşındı. Sıkı izolasyon tedbirleri altında okullara taşınan öğrenciler kontrol altında sınavlarını verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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