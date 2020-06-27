Polisten insanlık dersi Hiç bisikleti olmamıştı, bu ona bir suç işletti, polis abileri ise ona hayatının insanlık dersini verdi

Sivas’ta bisiklet çalan çocuğun, hayatında hiç bisikleti olmadığı ve ailesinin kendisine bisiklet alacak gücü olmadığını öğrenin polis memurları, aralarında topladıkları para içe çocuğa bisiklet alıp büyük bir hayat ve insanlık dersi verdi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Kangal ilçesinde yaşandı. M.Ç. (46) yaşındaki bir kişi Kangal Polis Merkezi Amirliğine başvurup, İlçe Tarım Kredi Kooperatifi önünde park ettiği bisikletinin yerinde olmadığını söyledi. Bölgedeki güvenlik kameraları incelendiğinde bisikleti 11 yaşındaki bir çocuğun aldığı anlaşıldı. Çocuk ifadesinde, hayatında hiç bisikleti olmadığı için bu suçu işlediğini itiraf etti. M.Ç. çocuktan şikayetçi olmadı. Durum nöbetçi savcıya intikal ettirildiğinde, savcı da konuyla ilgili adli işlem başlatmadı. Bisiklet sahibine teslim edildi.

Durumdan etkilenin polis memurları çocuğun durumunu incelediklerinde, ailesinin kendisine bisiklet alabilecek ekonomik güçte olmadığını öğrendi. Kendi aralarında para toplayan memurlar, çocuğa yeni bir bisiklet hediye edip hem onu mutlu ettiler hem de ona büyük bir insanlık dersi verdiler. Aldığı hediye karşılığında büyük bir mutluluk yaşayan çocuk, derslerinde başarılı olup bir daha benzer bir hata yapmayacağına dair söz verdi.

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