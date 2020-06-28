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Sürücü belgesi ile sınava girmeye çalıştı, alınmayınca son anda yetişti Sivas’ta AYT sınavına sürücü belgesi ile girmek isteyen üniversite adayı, salona alınmayınca kimlik belgesini alarak sınava son anda yetişti

İHA

Sivas'ta AYT sınavına sürücü belgesi ile girmek isteyen üniversite adayı salona alınmayınca, kimlik belgesini alarak sınava son anda yetişti.

Sürücü belgesi ile sınava girmeye çalıştı, alınmayınca son anda yetişti Sivas’ta AYT sınavına sürücü belgesi ile girmek isteyen üniversite adayı, salona alınmayınca kimlik belgesini alarak sınava son anda yetişti

Sivas’ta AYT sınavına sürücü belgesi ile girmek isteyen üniversite adayı salona alınmayınca, kimlik belgesini alarak sınava son anda yetişti.
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün gerçekleştirilmesinin ardından üniversite adayları bugün de Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girdi.
Üniversite adayları saatler öncesinden sınava gireceği sınav salonlarına gitti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi B binasında sınava giren üniversite adayları sıraya girerek sınav salonlarına dezenfekte ve maske verildikten sonra alındı. Sürücü belgesi ile sınav salonuna girmek isteyen bir aday, salona alınmadı. Tekrardan kimlik belgesini almaya giden aday sınava son anda yetişti. Üniversite adayları sınavda ter dökerken aileleri ise bahçelerde bekledi. Gültepe Mahallesi Okullar bölgesinde bir ağacın altında torununu bekleyen Şükran Koçak (60) ise dikkat çekti. Koçak, “Torunumu bekliyorum. Çıkana kadar da bekleyeceğim. Sıcakta bekliyorum, yetim torunuma dua ediyorum. Tek başıma oturuyorum. Dedesi de arabada oturuyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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