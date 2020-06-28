Ayağını ot biçme makinesine kaptırdı, ambulans helikopterle Sivas’a nakledildi

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde ayağını ot biçme makinesine kaptıran yaşlı adam, ambulans helikopterle Sivas’a nakledildi.

Edinilen bilgiyi göre, Suşehri ilçesi Cevizli köyünde ikamet eden 80 yaşındaki Şerif Yıldız, traktöre bağlı ot biçme makinesi ile tarlasında yonca biçerken ayağını makineye kaptırdı. Ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı adam ambulans helikopterle Sivas’a nakledildi.

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