Süper Lig: Sivasspor: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 10'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Sivasspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare'nin şutunu kaleci çeldi.

8. dakikada korner vuruşunda, savunmadan seken topta ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın şutu direkten döndü.

10. dakikada ceza sahası içerisine açılan ortada Rienstra'nın Yatabare'ye topsuz alanda yaptığı müdahaleyi hakem Mete Kalkavan penaltı olarak değerlendirdi.

12. dakikada Sivasspor'da penaltı vuruşunu kullanan Mert Hakan Yandaş, topu kale üstünden dışarı gönderdi.

33. dakikada Uğur Çiftiçi'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fernandao'nun vuruşu dışarı çıktı.

45. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası dışından şutu kale direği üstünden auta çıktı.

45. dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışarısında topla buluşan Fatih Aksoy'un şutu kaleci Lung'da kaldı.

45+3. dakikada Kayserispor'da Hasan Hüsey Acar'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Samassa çelmeye çalışsa da meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 01



Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Aaron xx, Caner Osmanpaşa xx, Fatih Aksoy xx, Marcelo xx, Hakan Yandaş xx, Claudemir xx, Emre Kılınç xxx, Fernandao xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Cofie, Papp, Armin Derlek, Samba Camara, Peter Skuletic, Ziya Erdal, Barış Yardımcı, Kone, Erdoğan Yeşilyurt

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kayserispor: Lung xx, Hasan Hüseyin Acar xxx, Pedro Henrıque xx, Kravets xx, Mesanovic xx, Djedje xx, Rienstra x (Yasir Subaşı dk. 29 xx), Mensah xx, Sapunaru xx, Dıego Angelo xx, Campanharo xx

Yedekler: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Lopes, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Cenk Şahin, Situm

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gol: Hasan Hüseyin Acar (dk. 45+3) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy (Sivasspor), Mensah (Kayserispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.