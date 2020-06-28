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Çalımbay: “Bazı arkadaşlarımızdan memnun değiliz” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Bu mağlubiyetten ders çıkarmak gerekiyor”

İHA

DG Sivasspor Teknik Drektörü Rıza Çalımbay, 20 mağlup oldukları Kayserispor maçının ardından, "Bütün riskleri göze aldık, pozisyonlar bulduk ama gol atamadık. Neticede bazı arkadaşlarımızdan memnun değiliz. Sanki lig bitmiş gibi oynadılar" dedi.

Çalımbay: “Bazı arkadaşlarımızdan memnun değiliz” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Bu mağlubiyetten ders çıkarmak gerekiyor”

DG Sivasspor Teknik Drektörü Rıza Çalımbay, 20 mağlup oldukları Kayserispor maçının ardından, “Bütün riskleri göze aldık, pozisyonlar bulduk ama gol atamadık. Neticede bazı arkadaşlarımızdan memnun değiliz. Sanki lig bitmiş gibi oynadılar” dedi.
Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Kayserispor’a 20 yenilen DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mert Hakan Yandaş’ın kaçırdığı penaltının ardından oyunun değiştiğini ifade eden Çalımbay, “Maça gerçekten iyi başladık, kötü başlamadık. Penaltıdan öce direkten dönen bir topumuz vardı, penaltıyı kaçırdık. Onları atabilseydik veya penaltıyı iyi bir şekilde kullanabilseydik bu maç çok daha farklı olabilirdi. İlk yarı beklemediğimiz bir gol yedik. İkinci yarı toparlandık ve bayağı üstün oynadık. Ataklarda geliştirdik. Hem ilk yarı olsun hem de ikinci yarı olsun, maalesef son paslarda istediğimizi yapamadık. Beklemediğimiz bir penaltı oldu, bize penaltı değil gibi geldi. Bütün riskleri göze aldık, pozisyonlar bulduk ama gol atamadık. Neticede bazı arkadaşlarımızdan memnun değiliz, sanki lig bitmiş gibi oynadılar. Benim en çok üzüldüğüm Mert Hakan’ın penaltıyı kaçırması, penaltıyı kaçırdıktan sonra da aşırı şekilde üzülmesi ve oyundan koptu biraz. Belki çok iyi bir şekilde devam edebilse o maçı çeviren arkadaşımız olacaktı. Ama oluyor, her futbolcunun başına geliyor. Her takımın da başına geliyor. Bu mağlubiyetten ders çıkarmak gerekiyor. 5 tane maçımız var, bu maçlarda bu hatalardan ders çıkarırsak inşallah 5 maçı da çok iyi şekilde bitireceğiz. Bizim kadromuza baktığınız zaman gerçekten çok iyi istikrar çizdik. İnşallah bundan sonra da kalan 5 maçı iyi şekilde bitirip bu seneki ligi tamamlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Maçlar bittikten sonra istedikleri yere gidebilirler”
“Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ın transfer söylentileri oyuna yansıdı mı?” sorusuna Çalımbay, “İki tane futbolcumuz sürekli şekilde konuşuldu. Ben de konuştum, yöneticilerimiz de konuştu. Maçlarını bitirip öyle gitsinler diye ama ne olursa olsun mutlaka etkileniyorlardır. Hangi gazeteyi açsanız, hangi televizyon programlarına baksanız önce bu ikili nereye gitti, kim aldı, geldi... Kendilerini tam veremeyebilirler veya farklı düşünebilirler. Ama ben ikisini de çok seviyorum. Biz çok başarılı şeyler yaparken onların payları çok büyüktü. Onun için bir şey diyemiyoruz tabi. İnşallah kalan 5 maçta da iyi oynarlar ondan sonra da istekleri yerlere giderler. Ama tabi ki lig devam ederken böyle şeyler ortaya çıktığı zaman maalesef sizin dediğiniz gibi eleştiriler de gelebiliyor. Her şey gelebilir ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi kalan 5 maçta da görev verdiğimiz takdirde onlar da ellerinden geleni yapıp görevlerini tamamlayacaklar” yanıtını verdi.

“Oyuncular şu anda bitik”
Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşleri sorulan Çalımbay, şunları söyledi:
“Bizim kadromuz belli, gücümüz belli. Biz diğer takımlar gibi büyük transferler yapan bir takım değiliz. Belki de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aldığı bir tane futbolcuyla bütün takımı yapıyoruz. Onun için biz tabi ki kalan 5 tane maçı da çok iyi şekilde bitirmek için uğraşacağız. Dediğim gibi şu maçtan ders almak gerekiyor. Oyuncularıma da kızamıyorum. Şöyle kızamıyorum; bir kere o kadar dengesiz bir şekilde lig başlatıldı ki. Ne doğru dürüst hazırlık yapılabildi, ne oyuncu arkadaşlarımız psikolojik olarak rahatladı. Yani karma karışık bir şeyler yapıldı. Oyuncular artık bıktı, oyuncularda bıkkınlık var. Aylardır tesislerden çıkmıyorlar, aylardır bir sürü şeylerle uğraşıyorlar. Hepsinde psikoloji olarak sıkıntı var. Bu oyuncuların tek beklediği şu ligin bir an önce bitip, en az 1 buçuk ay izin verip ondan sonra tekrar kendilerine gelmeleri. Yabancı arkadaşlar aylardır evlerine gidemediler. Aylardır ailelerini göremeyen arkadaşlarımız var. Bütün oyuncular sıkıntı yaşıyor. Federasyonun, hatta kim ilgileniyorsa biraz anlayışlı olmaları gerekiyor. Bu oyunculara yazık, biz bu ligi daha erken bitirebilirdik. Bu ligi 1 ayda da bitirebilirdik. Ne vardı, zaten oynanıp bitirilebilecek bir ligdi. Hala devam ediyor. Şu sıcağın ortasında ve herkes telaşlı, maskeli hala lig oynuyoruz. Bunu bir an önce bitirebilirdik. Bir de ligi erken başlatırlarsa en büyük olay o olur. Çok büyük yanlış yaparlar. Oyuncular şu anda bitik, her açıdan bitikler.”

“Hakem pozisyonu seyretmedi, penaltı verdi”
Kayserispor’un kazandığı penaltı pozisyonunu da değerlendiren Çalımbay, “Hoca'ya sadece penaltı olmadığını söyledim. Faul verdim dedi, ama penaltı değil dedik. Yani pozisyon dışarıda öyle. Kendisi de 'ben faul verdim, VAR da içeride dedi' dedi. Ama kendisi gidip seyretmedi galiba. Seyretmedi, penaltı verdi. Sivas’a hep yapıyorlar. En sevdiğim hakemlerden bir tanesidir ama ben bugün kendisini beğenmedim. Hakemi mazeret göstermiyoruz, öyle bir şeyimiz yok. Biz çok oyun çevirdik sonradan ama maalesef bugün değerlendiremedik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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