Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabını kapattı!

DG Sivasspor’un evinde Kayserispor’a 20 yenildiği maçın 13. dakikasında penaltı kaçıran ve müsabakada etkisiz bir oyun sergileyen Mert Hakan Yandaş, kendisine gösterilen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapattı.

Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor’a 20 kaybeden Sivasspor’un, ev sahibi olduğu maçlarda 16 maçtır süren yenilmezlik serisi sona erdi. Karşılaşmanın 13. dakikada penaltı kaçıran ve sergilediği performansla hayal kırıklığına neden olan Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada tepkilerin odağındaki isim olurken, genç futbolcu flaş bir hamle yaparak twitter hesabını kapattı.

Yandaş ayrıca diğer sosyal medya hesaplarını da yorum yapılmasına engelledi.

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