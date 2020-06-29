Ulusal yarışma 22 Temmuz’da sona eriyor Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kültür AŞ’nin koordinesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Sivas 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği’nin katkıları ile düzenlenen “Şehri Sultandan Kareler” isimli ulusal fotoğraf yarışması 22 Temmuz’da sona erecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulusal yarışma 22 Temmuz’da sona eriyor Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kültür AŞ’nin koordinesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Sivas 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği’nin katkıları ile düzenlenen “Şehri Sultandan Kareler” isimli ulusal fotoğraf yarışması 22 Temmuz’da sona erecek

İHA

Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kültür AŞ'nin koordinesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Sivas 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği'nin katkıları ile düzenlenen "Şehri Sultandan Kareler" isimli ulusal fotoğraf yarışması 22 Temmuz'da sona erecek. Başvuruların 19.12.2019 tarihi itibariyle başladı ve ulusal çapta ilk kez yapılan yarışmaya, Pandemi süreci olmasına rağmen birçok başvuru gerçekleşti.

Ulusal yarışma 22 Temmuz’da sona eriyor Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kültür AŞ’nin koordinesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Sivas 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği’nin katkıları ile düzenlenen “Şehri Sultandan Kareler” isimli ulusal fotoğraf yarışması 22 Temmuz’da sona erecek

Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kültür AŞ’nin koordinesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Sivas 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği’nin katkıları ile düzenlenen “Şehri Sultandan Kareler” isimli ulusal fotoğraf yarışması 22 Temmuz’da sona erecek. Başvuruların 19.12.2019 tarihi itibariyle başladı ve ulusal çapta ilk kez yapılan yarışmaya, Pandemi süreci olmasına rağmen birçok başvuru gerçekleşti.
Yarışma, İlimizin Zenginliklerini Ortaya Çıkaracak
Fotoğraf severlere çağrıda bulunan ve yarışmanın amacını hatırlatan Sivas Valisi Salih Ayhan, “İlimizin zenginliklerini en iyi ortaya koyan, Sivas’ı en iyi anlatan kareler ile kıyasıya bir mücadele olacak. Bu yarışmada en güzel fotoğrafları seçmek için jürimizin bir hayli zorlanacağını düşünüyorum. Şehirlerin Sultanı Sivas’ı en iyi şekilde tanıtacağımızı da düşünüyorum” dedi.
Düzenlenen faaliyetin ilimizin tanınabilirliğini arttırmak, şehrimize ait bir görsel bellek oluşturmak adına önemli olduğunu dile getiren Vali Ayhan, “Amacımız o an’ları yakalamaktır. Sivas Valiliğinin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak ileriye güzel bir miras bırakmak da hedeflerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı.
Yarışma takvimi, ödüller ve jüri hakkında da hatırlatmada bulunan Vali Salih Ayhan, “Dereceye giren fotoğraflar 03 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Ödül töreni ve sergi tarihi ise 05 Ağustos 2020 tarihinde yani Dünya Sivaslılar Günü’nde olacak. Yarışma başvuruları ve sonuçları için Sivas Valiliğinin ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun web siteleri kullanılıyor. Yarışmada İzzet Keribar, İbrahim Zaman, Özer Kanburoğlu, Ozan Sağdıç ve Levent Erdinç seçici kurul üyeleri olarak görev aldılar. Ödüllü yarışmada birinciye 10 Bin TL, ikinciye 8 Bin TL, üçüncüye 5 Bin TL verilecek. Mansiyon ödülü 2 Bin TL (6 Adet), özel ödül de Bin TL olarak belirlendi. Yarışmada sergileme ve satın alma ödülü de olacak.” diye konuştu.
Her Katılımcı 4 Fotoğraf İle Yarışmaya Katılabiliyor
“Şehri Sultandan Kareler” isimli ulusal fotoğraf yarışması dijital kategoride renkli fotoğraf olmak üzere tek bölüm şeklinde gerçekleştiriliyor. Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş tüm fotoğraf severler en fazla 4 fotoğraf ile ücretsiz katılabiliyor. Sivas il sınırları içinde çekilmiş fotoğraflar yarışmaya kabul edilirken daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren eserler yarışmaya dâhil olamıyor.
05 Ağustos 2020 tarihindeki sergi ve ödül töreni sonrası Uluslararası Fotoğraf Federasyonu tarafından 1985 yılında A.Fiap (Sanatçı), 1988 yılında da E.Fiap (Ekselans) unvanları ile onurlandırılan Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar da fotoğraf severlere konferans verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayılar kovanlara dadandı, o anlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Ayılar kovanlara dadandı, o anlar kameralara yansıdı
Sivas’ta koyun kırkımı başladı Yaz aylarının gelmesiyle başlayan koyun kırkımı 6 buçuk liraya yapılıyor, 1 buçuk dakika süren kırkım ile bir usta günde 200 koyun kırkabiliyor
YEREL HABERLER Sivas’ta koyun kırkımı başladı Yaz aylarının ...
Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabını kapattı!
YEREL HABERLER Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabını kapattı!
Sivasspor 434 gün sonra sahasında yenildi
YEREL HABERLER Sivasspor 434 gün sonra sahasında yenildi
Çalımbay: “Bazı arkadaşlarımızdan memnun değiliz” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Bu mağlubiyetten ders çıkarmak gerekiyor”
YEREL HABERLER Çalımbay: “Bazı arkadaşlarımızdan memnun ...
Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ...
Berna Gözbaşı: Mensah´a hem yurt içinden hem yurt dışından teklifler var
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: Mensah´a hem yurt içinden hem yurt ...
Robert Prosinecki: "Kayserispor’u ligde tutacağız" Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki: "Biz asla havlu atmıyoruz"
YEREL HABERLER Robert Prosinecki: "Kayserispor’u ligde ...
Berna Gözbaşı: "Ligde kalmaya kararlıyız" Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Biz Süper Lig'de kalmaya kararlıyız"
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "Ligde kalmaya kararlıyız" Kayserispor ...
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 0 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)
Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: 0-2
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: 0-2
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor ...
Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor (EK ...
Ayağını ot biçme makinesine kaptırdı, ambulans helikopterle Sivas’a nakledildi
YEREL HABERLER Ayağını ot biçme makinesine kaptırdı, ambulans ...
Söndürmek yerine bırakıp kaçtılar Sivas’ta sürücü ve yanında bulunan yolcu alev alan motosikleti söndürmek yerine olay yerinde bırakıp kaçtılar
YEREL HABERLER Söndürmek yerine bırakıp kaçtılar Sivas’ta sürücü ve ...
(Düzeltme) İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER (Düzeltme) İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı Sivas’ta iki ...
Sürücü belgesi ile sınava girmeye çalıştı, alınmayınca son anda yetişti Sivas’ta AYT sınavına sürücü belgesi ile girmek isteyen üniversite adayı, salona alınmayınca kimlik belgesini alarak sınava son anda yetişti
YEREL HABERLER Sürücü belgesi ile sınava girmeye çalıştı, ...
Köyüne kurduğu çiftlikte kazandığı para dudak uçuklatıyor Sivas’ta köyüne kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde yıllık 600 bin TL kar elde eden Adem Şahin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara örnek oluyor
YEREL HABERLER Köyüne kurduğu çiftlikte kazandığı para dudak ...
“Kan bağışında bulunmak hayat kurtarmaktır” Kızılay Sivas Kan Merkezi tarafından başlatılan kampanyaya kan bağışında bulunan Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, “Kan bağışında bulunmak hayat kurtarmak demektir” dedi.
YEREL HABERLER “Kan bağışında bulunmak hayat kurtarmaktır” Kızılay ...
Yılanların dansı kamerada
YEREL HABERLER Yılanların dansı kamerada
Sivasspor, Kayserispor maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Kayserispor maçına hazır
Sivas'ta 'Altın Kelebek' tehdidi sürüyor
YEREL HABERLER Sivas'ta 'Altın Kelebek' tehdidi sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X