Sivasspor’dan hakem hatalarına tepki!

DG Sivasspor’un İdari Menajeri Kerem Atılmaz, hakemlere verdiği kararlardan dolayı tepki göstererek, “Hadi hakem faulü göremedi, kamera başındaki VAR hakemi nasıl göremez? Her hafta bir takımın canı yanıyor. Takımların, kişilerin kaderleriyle oynamayın” dedi.

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, ligin 29. haftasında sahasında Kayserispor’a 20 mağlup olmuştu. Maçın ardından kırmızıbeyazlı taraftarlar skora ve oynanan futbola büyük tepki gösterirken, Sivasspor cephesinden bir açıklama geldi.

Kırmızıbeyazlı kulübün idari menajeri Kerem Atılmaz, sosyal medya hesabından futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın maçta ayağına basıldığı fotoğrafı paylaşarak, “435 gündür iç sahada mağlup olmamıştık. Sivasspor olarak Anadolu’yu temsilen zirveyi zorluyoruz. Dünkü maçta direkten dönen topumuzda oldu, penaltıda kaçırdık, hakem hataları da oldu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Ama şu fotoğraf yediğimiz golden önceki pozisyona ait. Hadi hakem faulü göremedi, kamera başındaki VAR hakemi nasıl göremez? Her hafta bir takımın canı yanıyor. Takımların, kişilerin kaderleriyle oynamayın” notunu düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.