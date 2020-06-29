Salgını unuttular, kendilerini dışarı attılar Sivas’ta pandemiyi hiçe sayan vatandaşlar caddeleri doldurarak kalabalıklar oluşturdu

Sivas’ta pandemiyi hiçe sayan vatandaşlar havanın ısınmasıyla birlikte caddeleri doldurarak kalabalıklar oluşturdu.

Ülkemizde görünmeye başladığı günden bu yana 5 bini aşkın insanın ölümüne neden olan korona virüsü salgını etkisini sürdürüyor. Vaka sayılarının azalmaya başlaması ile 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecine adım atılmıştı. Ancak vaka sayılarındaki düşüş son günlerde artış göstermeye başladı. Sivas’ta vatandaşlar 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kendilerini sokağa attı. Havanın güzel olmasıyla birlikte caddeleri dolduran vatandaşlar sosyal mesafe kuralına da dikkat etmedi. İstasyon ve Atatürk caddesinde oluşan kalabalık görenleri hayrete düşürdü. Maske takmanın zorunlu olduğu ilde ise polis ekipleri maske takma ve sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşlara gerekli uyarılarda bulundu. Kurallara uyulması gerektiğine dikkat çeken bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Sağlık çalışanı Serdar Çakmak salgının gevşeklik kaldırmayacağını belirterek, “Yoğun bakımda birçok hasta var. Korona virüs basite alınacak bir olay değil. İnsanlar salgın bitti olarak algılıyor. Sivas’ta bir buçuk ay öncesine göre daha fazla yatan hasta mevcut. Bu da sosyal mesafeye uyulmadığı sürece bu hastalığın daha da büyüyeceğini gösteriyor. İnsanların bunu görüp daha çok dikkat etmesi lazım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.