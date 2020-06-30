Kaldırımda bulduğu 200 lirayı polise teslim etti

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Sivas’ta duyarlı bir vatandaş kaldırım üzerinde bulduğu 200 lirayı polis ekiplerine teslim etti.

Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde O.P. isimli vatandaş kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada 200 lira buldu. Çevresindekilere para kaybedip kaybetmediklerini soran duyarlı vatandaş sahibine ulaşamayınca parayı polis ekiplerine teslim etti. Parayı teslim alan polis paranın sahibini bulmak için inceleme başlattı.

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