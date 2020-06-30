Sivas'ta dolu ve sağanak sele neden oldu

<br>Uğur YİĞİT/GÖLOVA (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gölova ilçesinde, sağanak ve dolu sele neden oldu. Sel nedeniyle caddelerdeki parke taşları yerinden sökülürken, park halindeki araçlar da zarar gördü.<br>İlçede akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolunun ardından başlayan sağanak ilçe merkezinde sel oluşmasına yol açtı. Sel nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken cadde ve sokaklardaki parke taşları yerinden söküldü. Sel suları nedeniyle park halindeki bazı araçlar da zarar gördü. Yaklaşık yarım saat süren sağanak sonrası bölgedeki akili tarım arazilerinde de hasar oluştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gölova Uğur YİĞİT<br>2020-06-30 22:14:36<br>

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