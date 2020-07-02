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Yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi Sivas İl Müftülüğü Hanımlar Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Koronadan Hayatıma Notlar” adlı kompozisyon yarışmasında dereceye giren gençler ödüllendirildi.

İHA

Sivas İl Müftülüğü Hanımlar Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Koronadan Hayatıma Notlar" adlı kompozisyon yarışması düzenlendi.

Yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi Sivas İl Müftülüğü Hanımlar Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Koronadan Hayatıma Notlar” adlı kompozisyon yarışmasında dereceye giren gençler ödüllendirildi.

Sivas İl Müftülüğü Hanımlar Gençlik Koordinatörlüğü tarafından “Koronadan Hayatıma Notlar” adlı kompozisyon yarışması düzenlendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine farklı bir açıdan bakarak bu süreçte insanlığın içinde bulunduğu durumu kaleme döken gençler arasında yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye giren gençler ödüllendirildi.
Dereceye giren gençleri makamında kabul eden Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, “İnsan hayatı şu anda koronadan önce ve koronadan sonra diye ikiye ayrıldı. İnsanlık eski günlerini özler oldu. Bunun yanında bu pandemi süreci bir telaş içerisinde olan ve hırsla dünyaya sarılan ve büyüklük taslayan insana Rabbimizin de ifadesiyle ne kadar aciz olduğunu gösterdi. Gözle göremediği bir virüs karşısında insanlık hayatını değiştirmek zorunda kaldı. Allah’tan dileğimiz en kısa sürede bu imtihandan bizleri kurtarmasıdır. Pandemi sürecini anlatan ve insanlığın içinde bulunduğu durumu kaleme döktüğünüz yazılarınızı tek tek okudum. Gerçekten çok duygulandım, duygularınızı çok güzel ifade etmişsiniz. Bu sürece farklılık katan Gençlik Koordinatörlüğümüzü de tebrik ediyorum” dedi.
Yarışmada “Gaflet Uykusundan Uyan” başlıklı kompozisyon yazısıyla Aysun Kapan birinci, “Korona Masivasından İstiğfar Maverasına” başlıklı yazısıyla Özge Çelik ikinci, “Koronadan Hayatıma Notlar” yazısıyla Bahar Kılıç üçüncü oldu.
Müftü Akkuş, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler ve para ödülü verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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