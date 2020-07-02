Sivas’ta sokak satıcılarına operasyon Sivas’ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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Sivas’ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri tarafından son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 0.92 gram Esrar maddesi, 18 Kök Hint Keneviri, 1.20 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 0.30 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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