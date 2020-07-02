Sivas’ta Covid-19 karantinası

Sivas’ta Covid19 pandemisi dolayısı ile bir köy karantina altına alındı.

Sivas Valiliğinden yapılan duyuruda Covid19 partemisi dolayısı ile salgın ihtimali bulunan köylerin izolasyonunun sağlanması için Suşehri ilçesi Akçagil köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 2 Temmuz günü saat 23.59 itibariyle ikinci bir karara kadar karantina altına alındığı duyuruldu. Yapılan duyuruda köyle giriş ve çıkışların yasaklandığı da belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.