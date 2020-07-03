Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı

'Anneannem ve ben'

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<br>SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesine bağlı 2 köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Suşehri ilçesine bağlı Akçağıl ve Solak köylerinde koronavirüs vakalarına rastlanması üzerine tedbir uygulamaya konuldu. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 köyde bu geceden itibaren geçerli olmak kaydı ile karantina başlatıldı. Karantinanın süresi ise belirtilmedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-07-03 00:05:38<br>

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