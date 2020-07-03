Sivasspor’a 8. kez Covid-19 testi yapıldı

İnternetten sipariş verdi ama bakın ne geldi!

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında DG Sivasspor’a 8. kez Covid19 PCR testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne gelen ekip Sivasspor’un deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 8. kez yeni tip korona virüs (Covid19) PCR testi yaptı.

Daha önce 7. kez teste tabi tutulan kırmızıbeyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.