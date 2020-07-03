Vali Sivas halkını uyardı Sivas halkını salgına karşı uyaran Ayhan, ilerleyen günlerde köy ve ilçelerde pozitif vakalarda artışlar olabileceğinin ön görüldüğünü söyledi

Sivas halkını salgına karşı uyaran Ayhan, ilerleyen günlerde köy ve ilçelerde pozitif vakalarda artışlar olabileceğinin ön görüldüğünü söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, ilde Covid19 salgınının yol açabileceği bulaş riskine yönelik vatandaşları uyararak, tedbirlerin uygulanmasında hassasiyetin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Kentte önlemlerin ve tedbirlerin karşılık bulduğunu ancak kontrollü sosyal hayat ile birlikte kurallara uymayanların olabileceğini belirten Vali Ayhan, vaka sayılarının kısmi de olsa arttığını hatırlatarak, bu konuda önlem alınması gerektiğini söyledi. Salih Ayhan, tüm yurtta olduğu gibi Sivas’ta da yaz mevsimin gelmesiyle yoğun katılımlı programların yapıldığını dile getirerek, “Kına gecesi, nişan, nikâh, düğün, sünnet, asker uğurlama, cenaze, mevlit, toplantı, toplu açılış, yürüyüş gibi bulaşma riskini artırıcı etkinliklerin kişi sayısı dikkate alınmadan, salgının yayılmasına uygun ortamlar oluşturularak yapıldığı görülmektedir. Tedbirleri hiçe sayan bu görüntülere fırsat verilmemesi ve müsaade edilmemesi gerekmektedir Maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarının hayati önem taşıdığını unutmayalım. Hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için lütfen kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım. Bu tedbirin alınmaması cezalarla karşılaşmaya ve/veya telafi edilemeyecek sonuçları ortaya çıkarabilir” dedi. Kalabalık ortamların risk oluşturduğunu ifade eden Vali Salih Ayhan, toplu programların kişi sayısı ile sınırlandırılmasını isteyerek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Riskli durumları haber vermeyen idareci ve muhtarlara yasal işlem yapılacak

Valisi Salih Ayhan, Korona virüsü ile mücadele de mahalle/köy muhtarlarına ve sivil toplum kuruluşlarına da çok iş düştüğünü belirterek, “Sivas, yaz aylarının gelmesi ve Kontrollü Sosyal Hayat ile birlikte şehir ve ülke dışından yoğun bir şekilde ilçelerimize, köylerimize ve mahallelerimize nüfus akışı söz konusu. Misafirlerimizin 7 gün boyunca izole olmaları ve evden çıkmamaları, sosyal mesafe ve maske hususlarında itina ile takip edilmeleri çok önemlidir. Durumu şüpheli olanların güvenlik güçlerimize ve sağlık ekiplerimize acilen bildirilmesi gerekmektedir. İlerleyen günlerde köylerimizde ve ilçelerimizde pozitif vakalarda artışlar olabileceği ön görülmektedir. Toplum sağlığını korumak idarecilerimizin, muhtarlarımızın ve hepimizin vatandaşlık görevidir. Sağlığımızı tehdit eden, tedbirleri yok sayan ve keyfi davranışlar sergileyen durumlara fırsat tanıyan, pozitif vakalara sebebiyet veren ve riskli durumları güvenlik güçlerimize haber vermeyen idarecilerimiz ve muhtarlarımız hakkında yasal işlem yapılacaktır” şeklinde konuştu.

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