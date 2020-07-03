Sivas Valisi Ayhan'dan koronavirüs uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Valisi Ayhan'dan koronavirüs uyarısı

DHA

SİVAS, (DHA)SİVAS Valisi Salih Ayhan, kentte Covid-19 salgınının yol açabileceği bulaş riskine karşı vatandaşları uyararak, tedbirlerin uygulanmasında hassasiyetin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Sivas'ta önlemlerin ve tedbirlerin karşılık bulduğunu ancak kontrollü sosyal hayat ile birlikte kurallara uymayanların olabileceğini anımsatan Vali Ayhan, vaka sayılarının kısmi de olsa arttığını hatırlatarak, bu konuda önlem alınması gerektiğini söyledi.  Tüm yurtta olduğu gibi Sivas´ta da yaz mevsimin gelmesiyle yoğun katılımlı programların yapıldığını belirten Vali Ayhan, "Kına gecesi,...

Sivas Valisi Ayhan'dan koronavirüs uyarısı

<br>SİVAS, (DHA)SİVAS Valisi Salih Ayhan, kentte Covid-19 salgınının yol açabileceği bulaş riskine karşı vatandaşları uyararak, tedbirlerin uygulanmasında hassasiyetin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.<br>Sivas'ta önlemlerin ve tedbirlerin karşılık bulduğunu ancak kontrollü sosyal hayat ile birlikte kurallara uymayanların olabileceğini anımsatan Vali Ayhan, vaka sayılarının kısmi de olsa arttığını hatırlatarak, bu konuda önlem alınması gerektiğini söyledi. <br>Tüm yurtta olduğu gibi Sivas´ta da yaz mevsimin gelmesiyle yoğun katılımlı programların yapıldığını belirten Vali Ayhan, "Kına gecesi, nişan, nikâh, düğün, sünnet, asker uğurlama, cenaze, mevlit, toplantı, toplu açılış, yürüyüş gibi bulaşma riskini artırıcı etkinliklerin kişi sayısı dikkate alınmadan, salgının yayılmasına uygun ortamlar oluşturularak yapıldığı görülmektedir. Tedbirleri hiçe sayan bu görüntülere fırsat verilmemesi ve müsaade edilmemesi gerekmektedir" dedi.<br>Kalabalık ortamların risk oluşturduğunu hatırlatan Vali Salih Ayhan, toplu programların kişi sayısı ile sınırlandırılmasını isteyerek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Koronavirüs salgınının henüz geçmediğini vurgulayan Vali Ayhan, "Maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarının hayati önem taşıdığını unutmayalım. Hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için lütfen kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım. Bu tedbirin alınmaması cezalarla karşılaşmaya ve/veya telafi edilemeyecek sonuçları ortaya çıkarabilir" ifadelerini kullandı.<br>HABER VERMEYEN MUHTARA İŞLEM<br>Koronavirüs ile mücadelede mahalle ve köy muhtarlarına ve sivil toplum kuruluşlarına da çok iş düştüğünü belirten Vali Salih Ayhan, yaz aylarının gelmesi ve kontrollü sosyal hayat ile birlikte şehir ve ülke dışından yoğun bir şekilde ilçeler, köy ve mahallelere nüfus akışı olduğunu hatırlattı. Vali Ayhan, "Misafirlerimizin 7 gün boyunca izole olmaları ve evden çıkmamaları, sosyal mesafe ve maske hususlarında itina ile takip edilmeleri çok önemlidir. Durumu şüpheli olanların güvenlik güçlerimize ve sağlık ekiplerimize acilen bildirilmesi gerekmektedir. İlerleyen günlerde köylerimizde ve ilçelerimizde pozitif vakalarda artışlar olabileceği öngörülmektedir. Toplum sağlığını korumak idarecilerimizin, muhtarlarımızın ve hepimizin vatandaşlık görevidir. Sağlığımızı tehdit eden, tedbirleri yok sayan ve keyfi davranışlar sergileyen durumlara fırsat tanıyan, pozitif vakalara sebebiyet veren ve riskli durumları güvenlik güçlerimize haber vermeyen idarecilerimiz ve muhtarlarımız hakkında yasal işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.<br>Koronavirüs salgınına karşı alınan ve uygulanan tedbirlerin önemine vurgu yapan Vali Salih Ayhan, "Alınan önlemler kadar güçlü olduğumuzu tekrar hatırlatır; süreci, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sizlerin desteği ile sağlıklı bir şekilde yönetebiliriz. Vatandaşlarımızın sürece verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kararlılığımızın süreceğini vurgulamak isterim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-07-03 13:16:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tofaş hurdaya döndü: 5 yaralı Sivas’ta şarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kişilik aile yaralandı, kazada ailesi yaralanan şoförün hurdaya dönen araçta cep telefonlarını bulmaya çalışması ise dikkat çekti
YEREL HABERLER Tofaş hurdaya döndü: 5 yaralı Sivas’ta şarampole ...
Vali Sivas halkını uyardı Sivas halkını salgına karşı uyaran Ayhan, ilerleyen günlerde köy ve ilçelerde pozitif vakalarda artışlar olabileceğinin ön görüldüğünü söyledi
YEREL HABERLER Vali Sivas halkını uyardı Sivas halkını salgına karşı ...
Birleşmiş Milletlerden Sivaslı ihtiyaç sahiplerine destek Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Sivas’ta yaşayan ihtiyaç sahiplerine hijyen seti dağıttı
YEREL HABERLER Birleşmiş Milletlerden Sivaslı ihtiyaç sahiplerine ...
Prof.Dr. Çetin'den kurban uyarısı: KKKA, hayvan kanından bulaşabilir
YEREL HABERLER Prof.Dr. Çetin'den kurban uyarısı: KKKA, hayvan ...
Kaçarak evlenen çiftin yuvasını 40 kadından oluşan yardım grubu kurdu Sivas’ta kaçarak evlenen genç çift geçim sıkıntıyla karşı karşıya kaldı
YEREL HABERLER Kaçarak evlenen çiftin yuvasını 40 kadından oluşan ...
Birleşmiş Milletler, Sivas'ta hijyen seti dağıttı
YEREL HABERLER Birleşmiş Milletler, Sivas'ta hijyen seti dağıttı
Böbrek hastaları kullanmasın, zehirleyebiliyor Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, Tellice otunun fazla tüketilmesinin zehirlenmelere yol açabileceğini söyledi
YEREL HABERLER Böbrek hastaları kullanmasın, ...
Sivasspor’a 8. kez Covid-19 testi yapıldı
YEREL HABERLER Sivasspor’a 8. kez Covid-19 testi yapıldı
Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı
Kaldırımdaki yayaya çarpan taksi, balkonun altına girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kaldırımdaki yayaya çarpan taksi, balkonun altına ...
Ticari taksi balkona çarptı: 2 yaralı Sivas’ta ticari taksi balkonun altına girdi, kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ticari taksi balkona çarptı: 2 yaralı Sivas’ta ticari ...
Sivas’ta Covid-19 karantinası
YEREL HABERLER Sivas’ta Covid-19 karantinası
Rektör, lösemili Ahmet'in diplomasını evinde teslim etti
YEREL HABERLER Rektör, lösemili Ahmet'in diplomasını evinde teslim ...
Çakırtaş’ların acı günü
YEREL HABERLER Çakırtaş’ların acı günü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta cenaze namazı kıldırdı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta cenaze namazı ...
Kardeşinin ilik bağışı ile kanseri yendi, rektör diplomasını evinde teslim etti Sivas’ta yaşayan lösemi hastası Ahmet Turan Gültekin, kardeşinin bağışladığı ilikle sağlığına kavuştu. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız’ın üniversiteden mezun olan Gültekin'in diplomasını evine giderek teslim etti
YEREL HABERLER Kardeşinin ilik bağışı ile kanseri yendi, rektör ...
Sivas'ta '2 Temmuz'un 27'nci yılında, hayatını kaybedenler anıldı (3)
YEREL HABERLER Sivas'ta '2 Temmuz'un 27'nci yılında, hayatını ...
Sivas'ta '2 Temmuz'un 27'nci yılında, hayatını kaybedenler anıldı/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Sivas'ta '2 Temmuz'un 27'nci yılında, hayatını ...
Sivas'ta '2 Temmuz'un 27'nci yılında, hayatını kaybedenler anıldı (2)
YEREL HABERLER Sivas'ta '2 Temmuz'un 27'nci yılında, hayatını ...
Yakaladığı yılanı tekrar doğaya bıraktı Sivas’ta tarlada çapa yaptığı sırada bir anda karşısına çıkan yılan sonrası neye uğradığını şaşıran genç, yılanı eline alarak zarar vermeden tekrardan doğaya bıraktı
YEREL HABERLER Yakaladığı yılanı tekrar doğaya bıraktı Sivas’ta ...
Sivas’ta sokak satıcılarına operasyon Sivas’ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.
YEREL HABERLER Sivas’ta sokak satıcılarına operasyon Sivas’ta sokak ...
Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele Sivas’ın Gemerek ilçesinde uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarda 11 kök hint keneviri ve 300 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele Sivas’ın Gemerek ...
Ulaş Kaymakamı Akköz, esnafa maske dağıttı Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek esnafa maske dağıttı.
YEREL HABERLER Ulaş Kaymakamı Akköz, esnafa maske dağıttı Ulaş ...
Yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi Sivas İl Müftülüğü Hanımlar Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Koronadan Hayatıma Notlar” adlı kompozisyon yarışmasında dereceye giren gençler ödüllendirildi.
YEREL HABERLER Yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi Sivas İl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X