Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

<br>SİVAS, (DHA) DEMİR Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.<br>Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.<br>Demir Grup Sivasspor, yarın öğlen yapacağı antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Antrenman görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-07-03 14:50:14<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.