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İmranlı’da ‘Evlere Şenlik’ projesi ile evler temizleniyor Sivas'ın İmranlı ilçesinde hayata geçirilen "Evlere Şenlik" projesi kapsamında bakıma ve korunmaya muhtaç kişilerin evleri temizleniyor.

İHA

Sivas'ın İmranlı ilçesinde "Evlere Şenlik" projesi kapsamında bakıma ve korunmaya muhtaç ailelerin evleri temizleniyor.

İmranlı’da ‘Evlere Şenlik’ projesi ile evler temizleniyor Sivas'ın İmranlı ilçesinde hayata geçirilen "Evlere Şenlik" projesi kapsamında bakıma ve korunmaya muhtaç kişilerin evleri temizleniyor.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde "Evlere Şenlik" projesi kapsamında bakıma ve korunmaya muhtaç ailelerin evleri temizleniyor.
İmranlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen proje ile ilçe merkezi ve köylerde yaşayan, öz bakımını yapmakta güçlük çeken yaşlı ve engelli vatandaşların evleri ve kıyafetleri belirli periyotlar halinde temizleniyor.
2019 yılında da uygulanan proje sayesinde İmranlı’da ikamet eden ve sosyal güvencesi bulunmayan kadınlara istihdam imkanı da sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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