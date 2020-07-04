Toplaması yasak, fiyatı çeyrek altınla yarışıyor Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve göğüs hastalıklarına iyi geldiği düşünülen saf salebin kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toplaması yasak, fiyatı çeyrek altınla yarışıyor Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve göğüs hastalıklarına iyi geldiği düşünülen saf salebin kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor

İHA

Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve göğüs hastalıklarına iyi geldiği düşünülen saf salebin kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor.

Toplaması yasak, fiyatı çeyrek altınla yarışıyor Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve göğüs hastalıklarına iyi geldiği düşünülen saf salebin kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve göğüs hastalıklarına iyi geldiği düşünülen saf salebin kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor.
Orkide ailesine mensup olan ve dağlık ya da çayırlık alanlarda kendiliğinden yetişen Salep bitkisi, birçok faydası ile biliniyor. Özellikle öksürük, bronşit ve soğuk algınlığı gibi göğüs hastalıklarına iyi geldiği bilinen Salep bitkisi dondurma yapımında da kullanılıyor. Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında olan Salep fiyatıyla ise dudak uçuklatıyor. Kilogram fiyatı 900 Türk lirası olan salebi satın alıp tüketmek hem sağlam bir bütçe hemde cesaret istiyor. Fiyatı altında yarışan bu şifalı bitki vatandaşlar tarafında gramla alınıyor.

İzinsiz toplayanlara ağır ceza
Bitki türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olması nedeniyle bitkiyi toplayana 73 bin TL ceza uygulanıyor. Sivas’ta aktarcılık yapan Sefa Korkmaz salebin tırtıklı bir bitki olduğunu ve sadece tomurcuk kısmının kullanıldığını belirterek, soğanı ile toplanmasının bitkinin türünün yok olmasına neden olduğunu söyledi. Korkmaz, “Tomurcuk kısmı da ikiye bölünerek iki tomurcuk halinde bulunuyor. Bilinçsiz olarak toplanılan çift tomurcuğu var ve tekrardan toprak üzerinde yetişmesi pek mümkün olmuyor. Salebin kullanım alanları bayağı geniş. Kış aylarında iç ısıtıcı, bağışıklık sistemini artırıcı içecek olarak kullanılıyor. Aynı şekilde yazın da kıvam arttırıcılığının yüksek oranda olması sebebiyle dondurmada kullanılıyor. Salep her türlü alanda, ilimiz de bile yetişim sağlayabiliyor. İklimsel koşulları el verdiği sürece her ortam da yetişmesi mümkün. Fakat salebin toplanması ve işçiliğinin yüksek oranda maliyetli olmasından kaynaklı bunlar her türlü fiyatlara yansıyor. Orijinal salep tek yumru şeklinde toplanmasından kaynaklı bunun fiyatlara yüksek şekilde yansıdığı görünüyor.’’ şeklinde konuştu.
Kullanım alanı oldukça geniş
Korkmaz, salep bitkisinin tomurcuk kısmının da ikiye bölünerek iki tomurcuk halinde bulunduğunu dile getirerek, “ Bilinçsiz olarak toplanılan çift tomurcuğu var ve tekrardan toprak üzerinde yetişmesi pek mümkün olmuyor. Salebin kullanım alanları bayağı geniş. Kış aylarında iç ısıtıcı, bağışıklık sistemini artırıcı içecek olarak kullanılıyor. Aynı şekilde yazın da kıvam arttırıcılığının yüksek oranda olması sebebiyle dondurmada kullanılıyor. Salep her türlü alanda, ilimiz de bile yetişim sağlayabiliyor. İklimsel koşulları el verdiği sürece her ortam da yetişmesi mümkün. Fakat salebin toplanması ve işçiliğinin yüksek oranda maliyetli olmasından kaynaklı bunlar her türlü fiyatlara yansıyor. Orijinal salep tek yumru şeklinde toplanmasından kaynaklı bunun fiyatlara yüksek şekilde yansıdığı görünüyor.’’ ifadelerini kullandı.
Güncel fiyatı 900 TL
Salebin bilinçsiz şekilde toplanmasından ötürü yasaklar konulduğunu söyleyen Aktarcı Sefa Korkmaz, genelde salebin iki şekilde yumrusu bulunduğunu ve bunun bir tanesinin toprakta bırakılması gerektiğini belirtti. Korkmaz, neslinin aktarılması için bunun yapılmasını gerektiğini dile getirerek, “ Bundan ötürü toplanırken biraz daha işin kolaylığına kaçılıp iki yumrusu birden toplanıldığında toprakta tekrardan yetişmesi pek mümkün olmayabiliyor. Bununla ilgili devletimizin yaptırımları yüksek oranda bulunuyor. Biz de bunu gayet olumlu şekilde buluyoruz.Şuanda güncel fiyatı 900 Türk kirası. Tabi ki bunun yan ürünleri bulunuyor. Şekerli salep, orta saf salep ve tam saf salep olarak fiyatları değişebiliyor. Bizim elimizde bulunan salep tamamı ile yumru şeklinde bulunuyor. Yumrudan direk kendimiz kırıp tekrar toz haline getiriyoruz. Dediğim gibi saflığına göre fiyatları değişim gösterebiliyor.’’ dedi.
Ölçek olarak ortalama bir litre süt içerisine bir tatlı kaşığının ucu kadar koyulduğunu belirten Sefa Korkmaz, kıvamının çok yüksek oranda olması kendi mevcut katının neredeyse yüzlerce katını daha da kıvamlı hale getirdiğinden ötürü saf salebin diğer saleplerden yüksek oranda ayrım gösterebildiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aktarda 90 TL, Sivas'ın parklarında bedava Sivas'ta Sivas Belediyesine ait park ve bahçelerde dikilen güzel kokulu ıhlamur ağaçları, güzellikleri ile dikkat çektikleri kadar şifa arayanların da işine yarıyor
YEREL HABERLER Aktarda 90 TL, Sivas'ın parklarında bedava Sivas'ta ...
İmranlı’da ‘Evlere Şenlik’ projesi ile evler temizleniyor Sivas'ın İmranlı ilçesinde hayata geçirilen "Evlere Şenlik" projesi kapsamında bakıma ve korunmaya muhtaç kişilerin evleri temizleniyor.
YEREL HABERLER İmranlı’da ‘Evlere Şenlik’ projesi ile evler ...
TR72 Bölgesinin zam şampiyonu sivri biber Sivas, Kayseri ve Yozgat illerini kapsayan TR72 Bölgesinde haziran ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 39,24 ile sivri biber oldu
YEREL HABERLER TR72 Bölgesinin zam şampiyonu sivri biber Sivas, ...
Prof. Dr. Dilci: Sosyal medyanın kısıtlanmasında hiçbir mahsur yoktur.
YEREL HABERLER Prof. Dr. Dilci: Sosyal medyanın kısıtlanmasında ...
Sivasspor’un 8. testleri de negatif çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor’un 8. testleri de negatif çıktı
Müftü Akkuş, sel bölgesini ziyaret etti Salı günü Gölova’da meydana gelen sel felaketinden dolayı ilçede birtakım ziyaretler gerçekleştiren Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, “Rabbim, daha büyük doğal afet ve felaketlerden bizleri korusun” dedi.
YEREL HABERLER Müftü Akkuş, sel bölgesini ziyaret etti Salı günü ...
Sivas’ta 4 bin 857 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu Sivas’ta 2020’nin ilk 4 ayında işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 4 bin 857 olarak açıklandı.
YEREL HABERLER Sivas’ta 4 bin 857 kişi işsizlik ödeneğine ...
Aranan şahıslara göz açtırılmıyor Sivas’ta çeşitli suçlardan aranan 69 kişi yakalanırken şahıslardan 58’ i cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Aranan şahıslara göz açtırılmıyor Sivas’ta çeşitli ...
Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi Sivas’ta geçtiğimiz akşam kaldırımda yürüdüğü esnada ticari taksinin çarptığı 31 yaşındaki gencin babası, gözyaşı içerisinde caddede meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için tedbir alınmasını istedi
YEREL HABERLER Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir ...
Sık kaza yaşanan caddede oturanlardan 'önlem' eylemi
YEREL HABERLER Sık kaza yaşanan caddede oturanlardan 'önlem' eylemi
Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
Tofaş hurdaya döndü: 5 yaralı Sivas’ta şarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kişilik aile yaralandı, kazada ailesi yaralanan şoförün hurdaya dönen araçta cep telefonlarını bulmaya çalışması ise dikkat çekti
YEREL HABERLER Tofaş hurdaya döndü: 5 yaralı Sivas’ta şarampole ...
Sivas Valisi Ayhan'dan koronavirüs uyarısı
YEREL HABERLER Sivas Valisi Ayhan'dan koronavirüs uyarısı
Vali Sivas halkını uyardı Sivas halkını salgına karşı uyaran Ayhan, ilerleyen günlerde köy ve ilçelerde pozitif vakalarda artışlar olabileceğinin ön görüldüğünü söyledi
YEREL HABERLER Vali Sivas halkını uyardı Sivas halkını salgına karşı ...
Birleşmiş Milletlerden Sivaslı ihtiyaç sahiplerine destek Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Sivas’ta yaşayan ihtiyaç sahiplerine hijyen seti dağıttı
YEREL HABERLER Birleşmiş Milletlerden Sivaslı ihtiyaç sahiplerine ...
Prof.Dr. Çetin'den kurban uyarısı: KKKA, hayvan kanından bulaşabilir
YEREL HABERLER Prof.Dr. Çetin'den kurban uyarısı: KKKA, hayvan ...
Kaçarak evlenen çiftin yuvasını 40 kadından oluşan yardım grubu kurdu Sivas’ta kaçarak evlenen genç çift geçim sıkıntıyla karşı karşıya kaldı
YEREL HABERLER Kaçarak evlenen çiftin yuvasını 40 kadından oluşan ...
Birleşmiş Milletler, Sivas'ta hijyen seti dağıttı
YEREL HABERLER Birleşmiş Milletler, Sivas'ta hijyen seti dağıttı
Böbrek hastaları kullanmasın, zehirleyebiliyor Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, Tellice otunun fazla tüketilmesinin zehirlenmelere yol açabileceğini söyledi
YEREL HABERLER Böbrek hastaları kullanmasın, ...
Sivasspor’a 8. kez Covid-19 testi yapıldı
YEREL HABERLER Sivasspor’a 8. kez Covid-19 testi yapıldı
Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı
Kaldırımdaki yayaya çarpan taksi, balkonun altına girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kaldırımdaki yayaya çarpan taksi, balkonun altına ...
Ticari taksi balkona çarptı: 2 yaralı Sivas’ta ticari taksi balkonun altına girdi, kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ticari taksi balkona çarptı: 2 yaralı Sivas’ta ticari ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X