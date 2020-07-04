Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

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<br>SİVAS, (DHA) SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 30'uncu haftada yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.<br>Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.<br>Demir Grup Sivasspor saat 14.15'te Sivas'tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a gidip kampa girecek.<br>Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 18.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-07-04 14:18:14<br>

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