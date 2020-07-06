Aktepe’nin acı günü

Gürün Ziraat Odası Başkanı ve Muhtarlar Deneği Başkanı Hüseyin Aktepe anne acısını yaşadı.
Aktepe’nin bir süredir sağlık sorunları yaşayan 85 yaşındaki annesi Sabire Aktepe hayatını kaybetti. Aktepe ilçeye bağlı Konakpınar köyünde kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki aile kabristanlığına defnedildi.
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