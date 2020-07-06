Sivas’a organ nakil ruhsatı Sağlık Bakanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde oluşturulan Organ Nakli Merkezi’ne gerçekleştirilen denetimler sonucu Organ Nakil Ruhsatı verdi

Sağlık Bakanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde oluşturulan Organ Nakli Merkezi’ne gerçekleştirilen denetimler sonucu Organ Nakil Ruhsatı verdi.

Sağlık Bakanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde oluşturulan Organ Nakli Merkezi’ne tam not verdi. Bakanlık tarafından tam teşekküllü merkezde yapılan denetimler sonrası merkeze gerekli sertifikalar verildi. Artık böbrek ve Karaciğer nakilleri Sivas’ta yapılabilecek.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, bugün Organ Nakli Merkezini gezip basın mensuplarını bilgilendirdi. Yıldız artık organ nakillerinin Sivas’ta gerçekleştirilebileceğini belirtip, “2 yıl öncesinde alanında uzman iki arkadaşımızı Süleyman ve Muhammed beyi Üniversitemize kazandırmıştık. Daha sonra bu arkadaşlarımızı Malatya’ya ve Antalya’ya gönderdik. Gerekli sertifikaları aldılar. Orada ki eğitimlerini aldılar. Sonra bu gördüğünüz alanı belirledik. Burada ki eşyaları, cihazları aldık yerleştirdik ve Organ Nakil merkezini böylece açmaya teşebbüs ettik. Geçen hafta itibari ile Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı’ndan görevliler geldiler, merkezimizi gezdiler ve bu merkezin Organ Nakil Merkezine uygun olduğuna dair de sertifikayı verdiler. Böylece Karaciğer ve Böbrek nakli bekleyen hastalarımız başka illere gidecek hastalarımız bundan sonra burada bu nakilleri gerçekleştirecekler. Yine aynı zamanda daha önceden böbrek nakli olan, organ nakli olan karaciğer nakli olan hastalarımızda yıllık tedavileri için başka illere gidiyorlardı. Onlar da burada kontrol edilecekler. Böylece Üniversitemize önemli bir merkez kazanmış oldu. Ben başta Rektör yardımcımız, Başhekimimiz ve hocalarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize ve üniversitemize önemli bir merkez kazandırmış olduk” dedi.

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