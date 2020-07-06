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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçi’ hizmette hız kesmiyor

İHA

Çiftçi’ hizmette hız kesmiyor

Gürün Belediyesi parke döşeme ve onarım çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Kış şartlarının sert geçtiği Sivas’ın Gürün ilçesinde bu yıl ortalamanın üzerinde yağan kar ve uzun süren kış mevsimi şehir içi ve mahalle yollarının bozulmasına neden olmuştu. Havaların ısınması ile harekete geçen Gürün belediyesi hızla bozulan yolları onarırken yeni parke çalışmalarını da ara vermeden sürdürdü. Öte yardan ilçede yenilenen içme suyu şebekesi ve doğalgaz hattı döşeme çalışmaları sırasında hasar gören ve deforme olan yollarda onarılıyor. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, vatandaşların ihtiyaçlarına, beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için, ekiplerin var güçleriyle çalıştığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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