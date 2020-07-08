Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-1



Eraydın AYTEKİN / SİVAS (DHA)STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezartam (xx), Serkan Çimen (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx) Goiano (x), Appindangoye (xx), Caner (xx), Uğur (x) (Dk. 75 Skuletic x), Erdoğan (x) (Dk. 60 Fernando x), Fatih (x) (Dk. 46 Kone x), Cofie (x) (Dk. 83 Djerlek), Emre (x), Mert Hakan (x), Yatabare (xx) (Dk. 83 Yasin)

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle (xx) Chebake (xx), Mina (xxx), Hadebe (xx), Gökhan (xx) (Dk. 77 Yiğithan x), Murat (xx) (Dk. 88 Fofana), Acquah (xxx), Donald (xx) (Dk. 63 Walter x), Karim Hafez (xx), Robin Yalçın (xx) (Dk. 89 Kjartansson), Umut (xx)

GOL: Dk. 68 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Yatabare (Demir Grup Sivasspor) Hadebe, Farnolle, Mustafa Akbaş (Yedek kulübesinde) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)Süper Lig'in 31'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi takım 54 puanda kalırken, 32 puana yükselen BtcTurk Yeni Malatyaspor, kümede kalma umutlarını artırdı.11'inci dakikada Fatih'in pasında topla buluşan Mert Hakan ceza alanı dışından şutunu çekti, Farnolle üstüne gelen topu kornere çeldi.

14'üncü dakikada sağ kanattan Gökhan'ın içeriye kestiği topa uygun durumda Robin Yalçın vurdu. Yan direğe çarpan top auta gitti.

20'nci dakikada sağ kanattan Chebake'nin ceza sahasına ortaladığı topu kontrol eden Robin Yalçın bir kez daha şutunu çekti, kaleci Samassa iki hamlede topu kontrol etti.

34'üncü dakikada sağ kanatta Mert Hakan'ın ara pasında Yatabare topla buluştu. Yerden vuruşunda kaleci Farnolle'den seken topu Emre ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

41'inci dakikada soldan Uğur'un pasını göğsüyle kontrol eden Emre, sol ayağı ile kaleyi denedi, top üstten auta gitti.

54'üncü dakikada Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte Yatabare uçarak kafa vuruşunu yaptı, top yan direğe çarparak auta gitti.

61'inci dakikada sağdan Goiano ortaladı, Fernando yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı, top auta gitti. Yardımcı hakem pozisyonda ofsayt bayrağı kaldırdı.

67'nci dakikada Umut Bulut'un bıraktığı topu kontrol eden Gökhan Töre rakibinden sıyrılıp kaleyi denedi, top üstten auta gitti.

68'inci dakikada orta alanda yaşanan büyük boşlukta topu önünde bulan Acquah, uzak mesafeden yerden sert vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

82'nci dakikada soldan Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında yaşanan karambolde Yatabare'nin vuruşu direkten döndü.

89'uncu dakikada Emre'nin ortaladığı topu arka direkte Yasin kontrol etti, sert vurdu üstten auta gitti.

Karşılaşma konuk ekip BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-07-08 20:40:29



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