Gemerek’te kuvvetli yağış taşkınlara neden oldu

Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu taşkınlara neden oldu.

Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde başlayıp 2 saat süren kuvvetli yağmur ve dolu ilçede hayatı felç etti. Yollar adeta dereye döndü. Bazı binaların bahçe kısmını su bastı. SivasKayseri karayolu taşkın suların taşıdığı hafriyat nedeniyle bir süre araç ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin erken müdahalesi ile yol araç ulaşımına yeniden açıldı. İlçede yoğun yağmur ve dolu nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Ekili tarım arazileri de zarar gördü.

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