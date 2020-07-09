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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta köy içine giren ayı görüntülendi

DHA

Sivas'ta köy içine giren ayı görüntülendi


Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gemerek ilçesinde yiyecek bulmak için köy içerisine inen ayı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Bulhasan köyü yakınlarında dün akşam aracıyla seyreden Erkan Ceylan, köy içlerine kadar inen ayı ile karşılaştı. Araçtan korkan ve yolda uzun süre koşan ayıyı görüntüleyen Erkan Ceylan, şaşkınlığını gizleyemedi. Uzun süre aracın önünde koşan ayı, bir süre sonra gözden kayboldu. Daha önce de birkaç kez ayıların köy içerisinde görüldüğü öğrenildi.
Ceylan bölgede her yaz yaban hayatı ile karşılaştıklarını belirterek, "Bu yaz artık ayılar köyün içine kadar inmeye başladı. Köy halkı olarak vahşi yaşamla barışık insanlarız. Ben yaban hayatı gördüğümde çok mutlu oluyorum. Köye gelen ayılar ilk başta bizim ve komşularımızın arılarını devirdiler. Köyün içindeki çöpleri karıştırmaya başladılar. Yavrularıyla beraber geliyorlar. Bizim çocuklarımız yolda geziyor. Bu nedenle tedirginiz. Hayvanın insanlara yanlışlıkla zarar vermesinden biraz tedirginiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN
2020-07-09 16:01:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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